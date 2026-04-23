В Кремле пообещали обеспечить интересы Казахстана по «Дружбе»

Россия готова обеспечить альтернативные пути транспортировки нефти для Казахстана после остановки прокачки по «Дружбе», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 1 мая казахстанская нефть в Германию пойдёт в обход трубопровода из-за технических ограничений.

«Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнёров по другим направлениям», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об остановке прокачки казахстанской нефти по «Дружбе».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с оплатой или техническими условиями. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать эту информацию, посоветовав журналистам обратиться к профильным компаниям. Украина, в свою очередь, перекрыла южную ветку трубопровода с 27 января, и транзит до сих пор не восстановлен.