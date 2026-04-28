Приостановка поставок по «Дружбе» не повлияет на добычу нефти в Казахстане

Власти Казахстана заверили, что майская пауза в прокачке сырья по трубопроводу «Дружба» не ударит по индикаторам за весь год. Экспортные потоки оперативно перенаправят на альтернативные пути.

В местном Министерстве энергетики подчеркнули: изменение логистики носит чисто рабочий характер. Все манёвры согласованы с отправителями грузов.

«Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря существующей инфраструктуре республика сможет без сбоев доставлять сырье покупателям. Годовая цель по объему останется неизменной.

Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал о плане на 2025 год: добыть 96–98 млн тонн нефти вместе с газоконденсатом. Текущая ситуация не вынуждает корректировать этот ориентир.

В Кремле информировали, что приостановка транзита нефти из Казахстана в ФРГ по трубопроводу «Дружба» носит технический характер. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все потребности Казахстана будут закрыты через альтернативные логистические направления.