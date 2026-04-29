Берлин может остаться без привычной нефти: аналитик увидел в решении Москвы сигнал Германии

Западный аналитик Конор Галлахер заявил, что запланированное прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» может стать серьёзным ударом по Германии. Пересказ его материала опубликовало АБН24.

По версии автора, особенно чувствительной ситуация может оказаться для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Это предприятие важно для снабжения топливом Берлина и Бранденбурга.

Галлахер считает, что Москва выбрала для такого шага крайне неудобный для Германии момент. На мировом энергетическом рынке сохраняется напряжённость из-за конфликта США и Ирана, а любое сокращение поставок может сильнее давить на цены.

Аналитик отмечает, что Германия остаётся одной из европейских стран, заметно зависящих от импорта энергоресурсов. Поэтому даже сравнительно небольшой дефицит топлива способен создать политические и экономические проблемы.

По его мнению, рост цен на топливо уже усиливает давление на немецкое руководство. Потеря ещё одного источника поставок может стать дополнительным ударом по позициям канцлера.

Галлахер также связал возможное решение Москвы с действиями Германии в поддержку Киева. Он считает, что речь может идти о реакции России на помощь Украине, в том числе на фоне атак беспилотников по объектам на северо-западе РФ.

В публикации подчёркивается, что такой шаг Кремля автор рассматривает не просто как энергетическое решение, а как политический сигнал Берлину: ухудшение отношений с Россией может иметь для Германии прямые экономические последствия.