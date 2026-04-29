«Такова реальность»: Мерц — о травле в Сети, которой не было ни у одного канцлера до него

Ни один из прежних руководителей ФРГ, включая Олафа Шольца, не сталкивался в интернете с таким уровнем агрессии и унижений, с каким сейчас имеет дело Фридрих Мерц. О масштабах атак в свой адрес действующий канцлер Германии поведал в беседе с журналом Der Spiegel.

По словам Мерца, он появляется в социальных платформах только время от времени, но если оценить тот поток сведений, который там о нём разгоняют, уровень травли и степень принижения его личности, то напрашивается однозначный вывод: прежде ни один глава немецкого правительства не терпел на себе ничего подобного.

«Я не жалуюсь на это, но такова реальность», — отметил он

Затрагивая фигуру предыдущего канцлера, политик согласился, что Олафу Шольцу тоже доставалось. Но, как уточнил Мерц, коренное отличие кроется в стратегии поведения: его предшественник старался внушить избирателям, будто его переизбрание не приведёт к серьёзным проблемам, и без устали твердил, что не собирается резко разводить военные расходы и социальную сферу. Сейчас же, уверен глава правительства, Германия не вправе позволять себе такую расточительность — нужно чётко ранжировать приоритеты.

Мерц также заметил, что не зациклен на том, когда завершится его каденция, и уж точно не рассматривает расширение своих полномочий как главную движущую силу своего пребывания в кресле руководителя кабинета.

Ранее сообщалось, что немецкий политик Фридрих Мерц занял последнюю строчку в рейтинге симпатий населения. Методика опроса была стандартной: оценки от 0 (крайне плохо) до 10 (отлично). Результат Мерца — 2,9 балла, что соответствует 20-му месту, то есть аутсайдеру списка.