Спецборт РФ забрал сотрудников закрытого генконсульства в Бонне

Российский специальный борт прибыл в Германию, чтобы забрать сотрудников закрывающегося генконсульства РФ в Бонне. Разрешение на рейс было выдано немецкими властями, сообщила на брифинге представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.

По её словам, полёт непосредственно связан с выездом работников российского дипломатического учреждения. Сколько именно человек покидают Германию, в немецком внешнеполитическом ведомстве раскрывать не стали.

Накануне, 15 сентября, в Бонне состоялась церемония официального закрытия генконсульства. В ней участвовали посол России в Германии Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, дипломаты и соотечественники. Российский флаг спустили под гимн, после чего со здания сняли табличку диппредставительства.

Решение прекратить работу учреждения ранее приняло правительство Германии. Генконсульство обязали окончательно прекратить деятельность 18 сентября, а его сотрудников — покинуть страну. Берлин также объявил о расторжении соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в немецкой столице. Немецкие власти связали эти меры с августовским инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле и возложили ответственность за него на Россию. Москва обвинения отвергла.