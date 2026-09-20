Голосование в Московском регионе началось штатно после ночной атаки БПЛА

Избирательная кампания в Московском регионе стартовала строго по намеченному графику, несмотря на предпринятые попытки дестабилизировать обстановку. В 08:00 по московскому времени двери для избирателей распахнули все участки столицы и Подмосковья. Граждане выбирают депутатов Государственной Думы, а в Московской области также формируют новый состав регионального парламента.

По информации Мосгоризбиркома, в Москве без задержек заработали все 1 443 участка, включая 51 пункт в центрах госуслуг, торгово-развлекательных центрах и районных центрах «Место встречи». Как подчеркнул заместитель председателя городской комиссии Дмитрий Реут, старт голосования прошёл штатно, никаких сложностей зафиксировано не было.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Московской области. В Избирательной комиссии региона сообщили об открытии 3 969 участковых комиссий: 3 925 постоянных и 44 временных, развернутых в местах временного пребывания граждан. Все участки приступили к приему голосов в штатном режиме.

Своевременный запуск избирательного процесса состоялся на фоне масштабных вражеских провокаций. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о беспрецедентной ночной атаке на столицу. Силы противовоздушной обороны на различных рубежах успешно перехватили и уничтожили более 1,6 тысячи вражеских беспилотников. По оценке градоначальника, массированный налёт был целенаправленно спланирован противником с целью посеять панику и сорвать проведение выборов, однако эти планы потерпели полный крах.