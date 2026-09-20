Собянин сообщил о беспрецедентной атаке на Москву, сбито более 1600 БПЛА

Российские силы отразили самую массированную атаку беспилотников: со вчерашнего дня на всех рубежах отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, несколько беспилотников смогли достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Ещё один аппарат попал в жилой дом. Погибших в результате этих происшествий нет.

Собянин поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу. Он также связал масштаб атаки с проходящими выборами.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — заявил мэр Москвы.