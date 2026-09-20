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Регион
Опубликовано 20 сентября, 05:05

Собянин сообщил о беспрецедентной атаке на Москву, сбито более 1600 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы отразили самую массированную атаку беспилотников: со вчерашнего дня на всех рубежах отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, несколько беспилотников смогли достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Ещё один аппарат попал в жилой дом. Погибших в результате этих происшествий нет.

Собянин поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу. Он также связал масштаб атаки с проходящими выборами.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — заявил мэр Москвы.

В Москве ограничили движение по улицам Капотня и Белореченская
В Москве ограничили движение по улицам Капотня и Белореченская

Ранее сообщалось, что 20 сентября средства ПВО уничтожили 338 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Один из беспилотников повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, ещё один попал в здание в районе Орехового бульвара. В Московской области при атаке погибли два человека, ещё шесть получили ранения. В Раменском округе из многоэтажного дома эвакуировали 400 жильцов, в том числе 70 детей, а в Софьино и Котельниках произошли пожары после попадания беспилотников.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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