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Опубликовано 20 сентября, 04:35

20 сентября системы ПВО сбили 338 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Расчёты противовоздушной обороны за сутки уничтожили 338 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. О последнем перехвате сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее градоправитель столицы сообщил о том, что системами ПВО было сбито 186 украинских дронов. В 07:05 было уничтожено 152 БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов за сутки достигло 338.

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Мэр не уточнил назначение здания и характер повреждений. Сведений о пострадавших в его сообщении нет. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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