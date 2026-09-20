20 сентября системы ПВО сбили 338 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны за сутки уничтожили 338 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. О последнем перехвате сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее градоправитель столицы сообщил о том, что системами ПВО было сбито 186 украинских дронов. В 07:05 было уничтожено 152 БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов за сутки достигло 338.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Мэр не уточнил назначение здания и характер повреждений. Сведений о пострадавших в его сообщении нет. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.