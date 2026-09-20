Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 04:07

БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара во время продолжающейся атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», — написал он.

Мэр не уточнил назначение здания и характер повреждений. Сведений о пострадавших в его сообщении нет.

В Раменском округе после атаки БПЛА эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей
В Раменском округе после атаки БПЛА эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей

Ранее сообщалось, что ночная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. Как минимум шестеро пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его данным, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 аппаратов. Военные отражали налёт в 17 округах Подмосковья. На момент заявления губернатора атака продолжалась.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar