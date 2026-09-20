БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара во время продолжающейся атаки

Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», — написал он.

Мэр не уточнил назначение здания и характер повреждений. Сведений о пострадавших в его сообщении нет.

Ранее сообщалось, что ночная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. Как минимум шестеро пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его данным, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 аппаратов. Военные отражали налёт в 17 округах Подмосковья. На момент заявления губернатора атака продолжалась.