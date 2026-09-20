Московская область подверглась массированной атаке, сбито 249 БПЛА в 17 округах

Два человека погибли и как минимум шестеро пострадали при ночной атаке беспилотников в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», — заявил глава области.

По его словам, наиболее серьёзные последствия атака вызвала в Раменском округе. В Софьино беспилотник попал в трёхэтажный жилой дом на улице Новой и повредил шесть квартир на верхнем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек получили травмы. Среди пострадавших двое детей, их госпитализировали и оказывают необходимую помощь.

В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина. Он находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки. Ещё один человек пострадал в Ленинском округе. Данные о состоянии пострадавших продолжают уточнять. Воробьёв выразил соболезнования семьям погибших.

На Северном шоссе в Раменском округе после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждения получили 20 автомобилей.

В Софьино огонь также охватил складской комплекс. В микрорайоне Новые Котельники беспилотник попал в многоквартирный дом, где загорелись квартиры на трёх этажах. Сведения о пострадавших уточняют, на месте работают пожарные и экстренные службы.

В Раменском, Коломне и Егорьевске атака повредила частные дома. В Ленинском округе и Лыткарино произошли пожары в многоквартирных зданиях. В Истре повреждения получили жилой дом и здание предприятия, никто не пострадал. О повреждениях также известно в Воскресенске.

Экстренные службы устраняют последствия атаки по всем адресам, а ПВО продолжает отражать налёт. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к упавшим беспилотникам и их обломкам.

Во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы. Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается: повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет.