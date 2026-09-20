Обломками БПЛА повреждена квартира в многоквартирном жилом доме в городе Истра

Во время отражения атаки вражеских дронов обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном доме в Истре. Никто не пострадал. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы, сообщила глава округа Татьяна Витушева.

«Работа ПВО продолжается. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее силы ПВО сбили ещё 20 беспилотников, направлявшихся к Москве. До этого было известно об уничтожении 131 дрона. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 151. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.