ПВО уничтожила более 150 беспилотников ВСУ на подлёте к Москве 20 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что военные, расчёты ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь беспилотников при отражении двух атак ВСУ на Севастополь. Пострадавших не было. В одном из садовых товариществ на Северной стороне оказались повреждены крыша и стена частного дома, а у мыса Фиолент после уничтожения дрона загорелась трава. Ещё один БПЛА врезался в скалу у дикого пляжа «Сван» и упал, не сдетонировав. На месте работали оперативные службы.