ПВО уничтожила более 150 беспилотников ВСУ на подлёте к Москве 20 сентября
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Силы ПВО сбили ещё 20 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
«Уничтожены ещё 20 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Ранее было известно об уничтожении 131 дрона. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 151. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что военные, расчёты ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь беспилотников при отражении двух атак ВСУ на Севастополь. Пострадавших не было. В одном из садовых товариществ на Северной стороне оказались повреждены крыша и стена частного дома, а у мыса Фиолент после уничтожения дрона загорелась трава. Ещё один БПЛА врезался в скалу у дикого пляжа «Сван» и упал, не сдетонировав. На месте работали оперативные службы.
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