Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти используются НАТО для попыток сорвать проведение выборов в России. Об этом дипломат сказала ИС «Вести».

«Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы», — заявила Захарова.

По словам дипломата, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности. Захарова также обвинила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ударах с использованием беспилотников по объектам, связанным с голосованием, и заявила о «чудовищных терактах» против руководителей участковых избирательных комиссий.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что российские выборы стали одной из целей давления со стороны западных стран. По её словам, Москва заранее готовилась к попыткам помешать голосованию и организации волеизъявления граждан. Особое внимание МИД уделяет участкам за пределами России. Представитель ведомства подчеркнула, что российские дипломаты готовы обеспечивать их работу, а граждане могут приходить на все заявленные точки голосования.