Захарова: Россия не станет вести диалог с приверженцами русофобии и неонацизма

Россия не рассматривает в качестве партнёров или собеседников тех, кто придерживается русофобских, расистских или неонацистских взглядов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС по итогам Международного фестиваля молодёжи. Схожую позицию дипломат озвучивала и перед началом форума в Екатеринбурге.

По словам Захаровой, Москва намерена давать отпор тем, кто проводит политику, которую российская сторона считает русофобской. К проявлениям, исключающим нормальный диалог, представитель МИД также отнесла расизм, неонацизм и другие формы человеконенавистнической идеологии.

«Мы не видим в качестве своих партнеров или даже собеседников тех, кто исповедует русофобию, расизм, неонацизм, любое проявление вот этой человеконенавистнической идеологии», — сказала дипломат.

Совсем другой подход, подчеркнула Захарова, Россия демонстрирует к иностранцам, приезжающим с дружественным настроем. По её словам, таких гостей в стране готовы встречать открыто, в том числе учитывая давление, с которым некоторые из них могут сталкиваться у себя на родине.

«Мы всегда рады видеть тех, кто приходит к нам с миром, дружбой и с открытым сердцем», — заключила официальный представитель МИД.

Ещё до фестиваля она приглашала в Екатеринбург всех иностранцев, которые приезжают в Россию «с любовью» и не придерживаются русофобских или националистических взглядов.

Международный фестиваль молодёжи прошёл в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и собрал 10 тысяч участников из 191 страны. Life.ru рассказывал о финале МФМ-2026, на котором выступили более тысячи артистов, а центральной темой программы стал международный диалог. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции говорил, что участники хотели бы сохранить атмосферу взаимного уважения и после окончания фестиваля. В шествии молодёжи мира приняли участие представители десятков государств, включая Китай, Индию, Иран, Кубу, ОАЭ и Венесуэлу.