Попытки изолировать Россию и вытеснить её культуру из международного пространства не дали результата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи (МФМ).

По её словам, тема изоляции страны в последнее время практически исчезла из повестки разговоров с иностранными собеседниками.

«Мне практически перестали задавать вопросы относительно изоляции: что мы на этот счёт думаем и удалось ли в очередной раз её прорвать и так далее», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что ситуация изменилась настолько, что прежние вопросы о международном положении России, по ее оценке, больше не воспринимаются как актуальные. По словам спикера МИД, провал объявленной отмены России, в том числе её истории и культуры, стал очевидным.

Международный фестиваль молодёжи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и объединил 10 тысяч молодых людей из 191 страны, включая пять тысяч участников из России и столько же иностранцев. В мероприятии участвовали представители науки и образования, предпринимательства, медиа, IT и цифровизации, креативных индустрий, спорта, государственного управления и общественной сферы, а в организации были задействованы около двух тысяч волонтёров. Основной площадкой фестиваля стал «Екатеринбург-Экспо», участников разместили в кампусе УрФУ. Программа включала деловые и образовательные мероприятия, культурные и спортивные события, выставки и экскурсии. После основной части тысяча иностранных участников отправилась в экспедиции по 30 регионам России. Фестиваль стал продолжением международного молодёжного проекта, начатого Всемирным фестивалем молодёжи в «Сириусе» в 2024 году.