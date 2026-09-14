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Опубликовано 14 сентября, 09:15

«Привет, Россия!» Наталия Орейро зажгла на фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Наталия Орейро исполнила хит «Дикого ангела» в Екатеринбурге

Обложка © Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Обложка © Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро выступила на церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге. Артистка обратилась к участникам на русском языке и представила культуру Южной Америки.

Видео © Telegram/УрФО_ИНФО

Орейро вышла на сцену в ярко-красном платье и исполнила Cambio Dolor — один из главных хитов сериала «Дикий ангел». Зрители встретили певицу бурными овациями.

Церемония прошла в «Екатеринбург-ЭКСПО». Сцену оформили в виде транспортного узла, а программу разделили на эпизоды, посвящённые разным частям света. Вместе с Орейро выступили The Hatters, Татьяна Куртукова и Султан Сулейман.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его участниками стали 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Основными площадками мероприятия выступают «Екатеринбург-ЭКСПО» и кампус Уральского федерального университета.

Наталия Орейро: Я почувствовала духовную связь с Россией с первой поездки в эту страну
Наталия Орейро: Я почувствовала духовную связь с Россией с первой поездки в эту страну

Орейро давно связывают тёплые отношения с Россией. Артистка неоднократно приезжала в страну с концертами, исполняла песни на русском языке, а в 2021 году получила российское гражданство вместе с сыном. Ранее Life.ru рассказывал, как звезда «Дикого ангела» изменилась за 30 лет.

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Николь Вербер
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