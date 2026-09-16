Тысяча артистов и привет с орбиты: Чем завершился МФМ-2026 в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодёжи 2026 года завершился в Екатеринбурге масштабным музыкальным шоу. Финальная церемония собрала на одной сцене более тысячи артистов. Организатором закрытия выступил арт-кластер «Таврида.АРТ», музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими — артист балета Николай Цискаридзе и актриса Ника Здорик.

Фестиваль объединил 10 тысяч участников из 191 страны. Одним из главных эпизодов вечера стало общее исполнение популярных российских песен вместе с Хором Сретенского монастыря.

Участник из Петербурга Алексей Андреев признался, что момент общего пения оказался особенно сильным. По его словам, в такие минуты уже не так важно, откуда приехал человек и на каком языке он говорит.

Во время концерта к делегатам по видеосвязи обратились российские космонавты с Международной космической станции. Кроме того, в программе прозвучал номер «Аллилуйя любви» на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

Шоу сопровождали выступления оркестров под управлением дирижёров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. А кульминацией вечера стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами фестиваля.

Участник из Бразилии Чарльз Силва рассказал, что увезёт игрушку домой как память о России и новых друзьях. Завершила церемонию группа Uma2rman, исполнившая песню «Проститься».

Ранее Life.ru рассказывал, как на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге развернули огромный триколор площадью 200 квадратных метров. Российский флаг пронесли участники шествия молодёжи мира, к акции присоединились гости фестиваля из разных стран.