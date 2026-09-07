Международный фестиваль молодёжи — 2026 в Екатеринбурге

С 11 по 17 сентября Екатеринбург принимает МФМ-2026: 10 тысяч участников из 191 страны, около 650 событий и две тысячи артистов. Life.ru собрал главное о программе фестиваля, его участниках, звёздах, технологиях и мероприятиях, куда смогут попасть обычные горожане.

С 11 по 17 сентября 2026 года Екатеринбург превратится в один из крупнейших международных молодёжных центров мира. На Международный фестиваль молодёжи — 2026 приедут 10 тысяч человек из 191 страны: молодые предприниматели, учёные, разработчики, политики, спортсмены, блогеры и представители творческих индустрий. Ещё две тысячи человек войдут в волонтёрский корпус.

Но МФМ-2026 — это не только официальные дискуссии. Организаторы обещают около 650 мероприятий и порядка двух тысяч артистов, гастрономический фестиваль, международную выставку художников, спорт, концерты, искусственный интеллект, фиджитал, уличную культуру и десятки проектов участников. Life.ru ведёт этот материал как главный хаб МФМ-2026 и собирает здесь программу, самых заметных людей, проекты и события фестиваля.

МФМ-2026 в Екатеринбурге: даты, участники и площадки

МФМ-2026 в Екатеринбурге: даты, площадки, количество участников и главные цифры фестиваля. Инфографика © Life.ru

Когда проходит: 11–17 сентября 2026 года Где проходит: Екатеринбург Главная площадка: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Где живут участники: Кампус УрФУ Сколько участников: 10 000 Сколько стран: 191 Россияне: 5 000 Иностранные участники: 5 000 Подростки 14–17 лет: 1 000 Волонтёры: 2 000 Сколько мероприятий: Около 650 Артисты: Около 2 000

Главной площадкой станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», а участники и волонтёры разместятся в новом кампусе Уральского федерального университета. Фестивальная программа также выйдет за пределы закрытой территории: события для жителей города пройдут в Историческом сквере и парке Маяковского.

Кто приедет на Международный фестиваль молодёжи — 2026

За десять тысяч мест боролись участники из 191 страны: организаторы получили более 113 тысяч заявок. Причём впервые в истории фестивального движения число анкет от иностранцев оказалось выше российского сразу на 32 тысячи. В финальный состав вошли пять тысяч россиян и пять тысяч иностранцев, включая тысячу подростков 14–17 лет.

Особенно широко представлены страны постсоветского пространства — оттуда ожидается более тысячи участников. Среди лидеров по числу делегатов организаторы также называют Аргентину, Бразилию, Индию, Китай, Мексику и Саудовскую Аравию. Из Франции, Великобритании и Италии суммарно приедут более ста человек.

В 2026 году изменился и принцип формирования зарубежных делегаций. Вместо условного набора «активной молодёжи» организаторы разделили участников по восьми профессиональным направлениям. В Екатеринбурге встретятся представители науки и технологий, предпринимательства, IT и цифровизации, медиа, спорта, креативных индустрий, государственного управления и общественного сектора.

Именно люди могут стать одним из самых интересных сюжетов фестиваля. Среди уже представленных участников — Ивайло Данаилов из Болгарии, который стал мэром в 26 лет. В Екатеринбурге он собирается обсуждать с молодыми управленцами из Азии и стран Ближнего Востока инвестиции, работу муниципалитетов и способы вовлечения молодёжи в развитие городов.

Из Республики Конго приедет Кристиан Бахати — руководитель компании в горнодобывающей отрасли и основатель благотворительного фонда, работающего в Демократической Республике Конго. Для него одна из целей фестиваля — поиск международных партнёров для проектов в добывающей промышленности, логистике и предпринимательстве.

Ещё одна участница, Фотима Богшохи из Узбекистана, занимается ИИ-ассистентом для сельских врачей. Проект должен помочь медикам в удалённых населённых пунктах, а на МФМ его автор рассчитывает найти экспертов и партнёров для дальнейшего развития технологии.

Представитель Индии Амит Котхаваде во время пандемии разработал приложение для отслеживания контактов с заболевшими COVID-19, а сейчас работает в государственном агентстве. По данным организаторов, экосистема стартапов под его руководством выросла до 35 тысяч проектов.

Среди медийных участников заявлен испанский блогер Диего Родригес, а ролик индонезийского инфлюенсера Ангелихи Черилин с реакцией на приглашение в Екатеринбург набрал более трёх миллионов просмотров.

На МФМ-2026 в Екатеринбург приедут 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Фото © Life.ru

Программа МФМ-2026: что будет на фестивале

В течение недели в Екатеринбурге запланировано около 650 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных событий. В программе — креативные лаборатории, IT и цифровизация, наука, образование, предпринимательство, спорт и встречи с экспертами. Отдельный блок посвящён работе с информацией: участникам предложат Антифейк-чемпионат и Кубок нейроконтента.

Вместо одного традиционного форума организаторы фактически собирают в «Екатеринбург-Экспо» небольшой фестивальный город с одновременно работающими площадками. Поэтому программа конкретного человека будет зависеть от его аккредитации и выбранного направления.

Главной площадкой Международного фестиваля молодёжи — 2026 станет «Екатеринбург-Экспо». Фото © Ольга Кузьмина/ТАСС

ИИ на МФМ-2026

Искусственный интеллект станет одной из заметных сквозных тем фестиваля. Помимо проектов самих участников — вроде медицинского ИИ-помощника Фотимы Богшохи — технологии появятся и в культурной программе.

На международной выставке молодых художников покажут тысячу произведений российских и зарубежных авторов. Более 150 художников представят Россию и ещё 98 стран. Одним из центральных объектов станет цифровое панно: посетители смогут генерировать изображения при помощи искусственного интеллекта, а результаты будут в реальном времени собираться на общем «живом» холсте. Завершит маршрут VR-зона с виртуальными путешествиями по труднодоступным местам мира.

«Сказки мира»: 36 локаций и ИИ-фотобудки

Отдельную программу для более чем семи тысяч российских и зарубежных участников проведут под названием «Сказки мира». В «Екатеринбург-Экспо» появятся 36 тематических локаций, вдохновлённых мифами и сказками разных народов.

В программу войдут командные испытания, игровые пространства и фотозоны. В том числе будут работать ИИ-фотобудки, способные превращать участников в сказочных персонажей. Финальные задания рассчитаны уже не на отдельных игроков, а на международные команды — организаторы делают ставку именно на знакомство людей, которые до фестиваля никогда друг друга не видели.

Культурная программа МФМ-2026 объединит традиции, искусство и современные технологии. Фото © Ольга Кузьмина/ТАСС

От K-pop до африканских барабанов: «Квартал культур мира»

С 12 по 16 сентября в кампусе УрФУ будет работать «Квартал культур мира». Пространство разделят на пять больших зон — Азия, Африка, Европа, Америка и Ближний Восток. Всего организаторы обещают более ста культурных активностей.

Здесь заявлены парад драконов, K-pop, африканское барабанное шоу, самба, национальные игры, восточный базар, народные инструменты и танцевальные программы. Российскую культуру представят в том числе казачьи гулянья, песни под гармонь и традиционная музыка.

На МФМ-2026 представят культуру стран Азии, Африки, Европы, Америки и Ближнего Востока. Фото © EPA/MAXIM SHIPENKOV

20 тысяч бесплатных порций: чем будут кормить участников

Один из самых больших фестивальных проектов — гастрономическое пространство «Вкусы народов мира» площадью более десяти тысяч квадратных метров. Команда из ста поваров приготовит 20 тысяч бесплатных дегустационных порций, а всего гости смогут попробовать более ста видов блюд и напитков.

В одном пространстве соединят кухни регионов России и зарубежных стран: организаторы анонсировали сирийский фалафель, китайские цзяоцзы, белорусские драники, сибирские пельмени, уральские шаньги, удмуртские перепечи, дагестанские чуду, блюда с камчатским крабом и другие позиции.

Кто выступит на МФМ-2026

Полный единый список всех двух тысяч артистов пока не опубликован, однако первые известные имена уже есть.

Одним из крупных событий станет шоу «Вызов», которое соединит театр, цирковые элементы, документальные истории и музыку. Хедлайнерами заявлены группа Uma2rman и Сергей Бобунец, а также музыканты Чжоу Таотао из Китая и Бонгиве Лусизи из ЮАР.

В спортивной программе 12 сентября пройдёт «Мастерская чемпионов „Олимпийское наследие“». Мастер-классы проведут двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Давид Белявский, тренер Екатерина Сиротина и чемпионка Кубка России Алина Перфильева.

Как попасть на МФМ-2026 в Екатеринбурге

Основная регистрация участников уже завершена. Просто купить обычный билет и пройти на территорию «Екатеринбург-Экспо» нельзя: доступ к основной программе связан с аккредитацией.

Для жителей Свердловской области проводился отдельный конкурс «Горожане». По его итогам пять тысяч человек смогут посетить МФМ с 13 по 16 сентября. Заявочная кампания уже закончилась, а результаты отбора направлены участникам. Для прошедших отбор предусмотрен трансфер до площадки.

Пять тысяч жителей Свердловской области смогут посетить площадки МФМ-2026 по программе «Горожане». Фото © Life.ru

Однако фестиваль не окажется полностью закрытым от города.

Бесплатные мероприятия МФМ-2026 для всех жителей Екатеринбурга

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге работает культурная программа «Вне периметра». Её площадками станут Исторический сквер и парк имени Маяковского, куда смогут приходить не только аккредитованные участники МФМ, но и обычные жители и гости Екатеринбурга.

В парке Маяковского открытая программа запланирована с 11 по 15 сентября. Здесь объединят музыку, театр, моду, гастрономию, спорт и культуру народов России. Вход на программу свободный.

В Историческом сквере среди объектов программы появится инсталляция «УРАЛ» из четырёх частей — «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», а также другие городские культурные проекты.

МФМ-2026: программа по дням

11 сентября — старт Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге. Начинается открытая городская программа, а также работа гастрономического фестиваля «Вкусы народов мира».

12 сентября — открывается «Квартал культур мира», который будет работать до 16 сентября. В этот же день Светлана Хоркина, Давид Белявский и другие известные представители гимнастики проведут спортивные мастер-классы.

13–16 сентября — основная насыщенная программа на площадке «Екатеринбург-Экспо». В эти дни фестиваль смогут посетить и пять тысяч жителей Свердловской области, прошедших отбор по программе «Горожане».

17 сентября — заключительный день основной программы МФМ-2026 и начало следующего этапа для части зарубежных гостей.

17–21 сентября — тысяча иностранных участников отправится по 33 маршрутам в 35 субъектах России, на федеральную территорию «Сириус», а также в Абхазию и Южную Осетию.

Что происходит перед открытием МФМ-2026

Екатеринбург готовится к открытию Международного фестиваля молодёжи — 2026. Фото © Life.ru

Подготовка уже перешла в финальную стадию. 5 сентября в Екатеринбург начали прибывать первые делегации волонтёров: только в этот день город ожидал более 300 добровольцев из разных российских регионов.

7 сентября в Екатеринбурге продолжилось создание посвящённого фестивалю мурала «СМ» на улице Фурманова. В оформлении авторы соединяют архитектуру, музыку, спорт и городскую культуру Екатеринбурга.

9 сентября, за два дня до старта фестиваля, для СМИ запланирован первый большой пресс-тур по «Екатеринбург-Экспо».

Почему МФМ-2026 важен не только как молодёжный фестиваль

Самая интересная часть события начнётся там, где заканчивается официальный протокол. Десять тысяч участников — это пять тысяч иностранцев и одновременно тысячи потенциальных деловых, технологических и культурных связей.

В Екатеринбург едут человек, который управляет горнодобывающим бизнесом в Африке, разработчица медицинского ИИ из Узбекистана, индийский специалист по стартапам, молодой европейский мэр, блогеры и предприниматели. Именно их проекты, сделки, неожиданные знакомства и столкновение взглядов могут дать МФМ-2026 реальные истории вместо очередного набора форумных цитат.

Поэтому Life.ru в дни фестиваля будет следить прежде всего за людьми, деньгами, технологиями, конфликтами и трендами: кто приехал в Россию вопреки политическому фону, какие стартапы ищут здесь партнёров, какие проекты способны привлечь инвестиции, что иностранцы говорят о Екатеринбурге и какие заявления участников действительно выходят за пределы фестивальной площадки.

Частые вопросы о Международном фестивале молодёжи — 2026

Когда пройдёт Международный фестиваль молодёжи — 2026?

Основная программа МФМ-2026 в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября 2026 года. После неё, с 17 по 21 сентября, для тысячи иностранных участников состоится региональная программа.

МФМ-2026: Главные вопросы

Где проходит МФМ-2026?

Главная площадка — МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Участников и волонтёров разместят в кампусе УрФУ. Открытые мероприятия также пройдут в Историческом сквере и парке Маяковского.

Сколько стран участвует в МФМ-2026?

После завершения отбора организаторы сообщили о 191 стране. Ранние анонсы содержали цифру 190, поэтому в старых публикациях всё ещё можно встретить именно её.

Сколько участников будет на фестивале?

Всего — 10 тысяч: пять тысяч граждан России и пять тысяч иностранцев. В их числе тысяча подростков от 14 до 17 лет.

Можно ли купить билет на МФМ-2026?

Обычной продажи билетов на основную площадку нет: проход связан с аккредитацией участника, гостя или другой предусмотренной категорией. Регистрация участников и заявки в программу «Горожане» уже завершены.

Есть ли бесплатные мероприятия МФМ-2026?

Да. Часть программы вынесена за пределы основной территории фестиваля. В частности, открытые мероприятия пройдут в Историческом сквере и парке Маяковского.

Кто из звёзд будет на МФМ-2026?