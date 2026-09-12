Первый день МФМ-2026 начался с «Кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата»

Более 40 тысяч человек подали заявки на «Первый кубок нейроконтента» и «Антифейк-чемпионат», итоги которых подвели в первый день Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. В очных соревнованиях участвовали свыше 200 человек, сообщили на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Оба проекта проходили параллельно в «Екатеринбург-ЭКСПО». Участники Кубка создавали видеоролики с помощью искусственного интеллекта, а финалисты Антифейк-чемпионата проверяли новости, публикации, фотографии и видео и искали признаки манипуляций.

Суперприз Кубка — сертификат на 500 тысяч рублей — получила московская команда KRASAVIN AI STUDIO, победившая в кейсе «Нейроэкскурсия: Уральский характер в движении». В направлении «Сказки без границ» первое место заняла команда KMG из Москвы, которой достался контракт на 500 тысяч рублей на производство социально значимого контента.

«Сегодня недостаточно просто уметь пользоваться нейросетями — важно понимать, что и зачем мы создаём с их помощью», — отметил директор по маркетингу президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

В Антифейк-чемпионате победила Софья Снежницкая из Нижнего Новгорода. Второе место занял Артём Саргсян из Санкт-Петербурга, третье — Владимир Ларионов из Тюмени. Финалисты анализировали источники и контекст публикаций, детали изображений и эмоциональные манипуляции, а также должны были аргументировать свои выводы. Проект планируют вывести и на международный уровень.

««Первый кубок нейроконтента» включён в план мероприятий Шанхайской организации сотрудничества и в ноябре мы проведём хакатон уже с участием представителей других стран», — рассказал директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о программе Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. В ней заявлено около 650 событий, а среди отдельных направлений — проекты, посвящённые искусственному интеллекту и работе с информацией.