Тысяча мест на 16,5 тысячи желающих: Как пройдёт детская программа МФМ-2026

Почти 16,5 тысячи заявок поступило на участие в детской программе Международного фестиваля молодёжи — 2026. По итогам отбора её участниками стали 1000 подростков от 14 до 17 лет из 99 стран, рассказали в «Движении Первых».

Для участников подготовили 60 лабораторий и мастерских по направлениям от науки, образования и IT до спорта, медиа, культуры, предпринимательства и государственного управления. Всего программа насчитывает более 250 форматов от 120 партнёров, а к работе привлекут свыше 100 спикеров и экспертов.

«Для нас очень важным результатом работы тематических лабораторий станет презентация проектов, разработанных самими детьми. По итогам мы рассчитываем иметь порядка 60 инициатив, которые получат обратную связь от экспертов и партнёров», — отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Одной из площадок станет «Город будущего», где исследовательские центры и предприятия представят свои разработки. В «Этнографической деревне» подростки смогут познакомиться с культурой народов России, расписать матрёшки и сделать сувениры своими руками.

Отдельная детская медиаредакция будет самостоятельно снимать и публиковать материалы о событиях фестиваля. В программу также вошли сдача нормативов ГТО, мастер-классы по киберспорту и выездные мероприятия.

Среди участников программы — член научного клуба Первых Егор Гомоюнов. Вместе с командой он разработал веновизор — устройство, которое помогает различать под кожей вены и артерии и облегчает поиск места для инъекции.

«Мне нравится, что наше изобретение решает понятную практическую задачу. Оно позволяет врачам быстрее сориентироваться и сэкономить время, когда это так нужно», — рассказал Гомоюнов.

Ранее Life.ru рассказывал о старте Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. С 11 по 17 сентября он объединит 10 тысяч участников из 191 страны, причём половина гостей приехала из-за рубежа.