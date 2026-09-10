Первый казачий университет принял молодёжь из восьми стран

МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 10 сентября принял 50 молодых потомков казаков из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Узбекистана и Франции. Визит прошёл в рамках международного проекта Россотрудничества «Маршрут мужества: от традиций к технологиям».

Гости познакомились с системой казачьего образования, работой студенческих объединений и подходами университета к сохранению исторической памяти и культуры российского казачества. Встреча началась с общей молитвы — ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин благословил участников и напомнил притчу о прутьях, которые невозможно сломать, пока они соединены вместе.

Ректор университета Арсений Миронов рассказал гостям о миссии Первого казачьего вуза. По его словам, здесь работают не только с потомками казаков, но и со всеми, кто ощущает духовную связь с казачеством и русской культурой, независимо от страны проживания. Он подчеркнул, что талант в этой традиции понимается как призвание к служению, а не как средство личного успеха.

«Нам очень важно, чтобы кто-то из вас обязательно вернулся сюда вновь — в идеале уже в качестве студентов нашего университета», — сказал Миронов.

Советник ректора, генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников напомнил о вкладе казаков в освоение Сибири и Дальнего Востока и защиту православных народов на Балканах. Атаман студенческой Разумовской сотни Иван Толмачёв представил направления работы объединения: служение в храме, гуманитарные инициативы, строевая и тактическая подготовка, изучение казачьей культуры и медиапроекты. Отдельной частью программы стало показательное выступление военно-спортивного клуба «Стягъ», а творческие номера познакомили гостей с казачьими песнями и танцами.

В январе Life.ru рассказывал об открытии в Москве выставки, посвящённой роли Русской православной церкви и казачества в Крымской войне. В экспозиции представили документы о священнослужителях, участвовавших в боевых действиях, и казачьих подразделениях, сражавшихся под Севастополем и отражавших десанты у Таганрога. По данным организаторов, за участие в войне были награждены более 110 представителей духовенства.