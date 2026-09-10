Первый казачий университет принял молодёжь из восьми стран
Первый казачий университет принял участников проекта «Маршрут мужества»
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 10 сентября принял 50 молодых потомков казаков из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Узбекистана и Франции. Визит прошёл в рамках международного проекта Россотрудничества «Маршрут мужества: от традиций к технологиям».
Гости познакомились с системой казачьего образования, работой студенческих объединений и подходами университета к сохранению исторической памяти и культуры российского казачества. Встреча началась с общей молитвы — ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин благословил участников и напомнил притчу о прутьях, которые невозможно сломать, пока они соединены вместе.
Ректор университета Арсений Миронов рассказал гостям о миссии Первого казачьего вуза. По его словам, здесь работают не только с потомками казаков, но и со всеми, кто ощущает духовную связь с казачеством и русской культурой, независимо от страны проживания. Он подчеркнул, что талант в этой традиции понимается как призвание к служению, а не как средство личного успеха.
«Нам очень важно, чтобы кто-то из вас обязательно вернулся сюда вновь — в идеале уже в качестве студентов нашего университета», — сказал Миронов.
Советник ректора, генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников напомнил о вкладе казаков в освоение Сибири и Дальнего Востока и защиту православных народов на Балканах. Атаман студенческой Разумовской сотни Иван Толмачёв представил направления работы объединения: служение в храме, гуманитарные инициативы, строевая и тактическая подготовка, изучение казачьей культуры и медиапроекты. Отдельной частью программы стало показательное выступление военно-спортивного клуба «Стягъ», а творческие номера познакомили гостей с казачьими песнями и танцами.
В январе Life.ru рассказывал об открытии в Москве выставки, посвящённой роли Русской православной церкви и казачества в Крымской войне. В экспозиции представили документы о священнослужителях, участвовавших в боевых действиях, и казачьих подразделениях, сражавшихся под Севастополем и отражавших десанты у Таганрога. По данным организаторов, за участие в войне были награждены более 110 представителей духовенства.
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