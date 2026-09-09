«Казачья станица Москва» 2026: программа фестиваля в Коломенском 12 сентября

12 сентября 2026 года музей-заповедник «Коломенское» на один день превратится в большую казачью станицу. На XII Международном фестивале «Казачья станица Москва» пройдут концерты, конные шоу, соревнования по рубке шашкой и фланкировке, ремесленные мастер-классы, ярмарка и семейные развлечения. Рассказываем, во сколько начинается фестиваль, кто выступит, сколько стоит вход и что посмотреть в первую очередь.

Когда и где пройдет фестиваль «Казачья станица Москва» в 2026 году

Фестиваль «Казачья станица Москва» пройдет в субботу, 12 сентября 2026 года, на территории музея-заповедника «Коломенское». Официальное время работы площадок — с 10:00 до 20:00. Адрес музея-заповедника: Москва, проспект Андропова, 39.

Вход для зрителей бесплатный. Регистрация, которая упоминается на сайте фестиваля, относится к участникам конкурсов и соревнований, а не к обычным посетителям.

В 2026 году в Москву съедутся более тысячи участников из десятков российских регионов. На территории «Коломенского» организуют 12 тематических и интерактивных площадок, посвященных казачьей культуре, быту, музыке, воинским традициям, ремеслам и кухне.

«Казачья станица Москва» 2026: дата, время, место проведения и условия входа. Инфографика © Life.ru

Программа «Казачьей станицы Москвы» 12 сентября 2026 года

Программа рассчитана практически на весь день. Одновременно будут работать концертные сцены, казачьи подворья, ремесленные и исторические зоны, площадки для соревнований и конных выступлений.

Одна из главных частей праздника — джигитовка. Команда наездников «Золото Дона» покажет несколько отделений конного шоу. В программе заявлены трюки на полном скаку, метание пик, сбор колец и соревнования всадников. Для детей подготовлен отдельный номер «Сказка в седле», а в выступлении «Малыши» на арену вместе со взрослыми выйдут юные джигиты в возрасте от трех до пяти лет.

Отдельно пройдут соревнования по рубке шашкой и фланкировке. Фланкировка представляет собой работу с шашкой, при которой участники демонстрируют скорость и сложные комбинации вращений. Турниры по обоим направлениям входят в официальную программу XII фестиваля.

Кто выступит на фестивале «Казачья станица Москва»

Музыкальная программа будет идти на двух сценах. На главной сначала пройдет конкурс творческих коллективов, а затем гала-концерт.

Среди участников заявлены Государственный театр танца «Казаки России», Московский казачий хор и Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. На сцену также должны выйти заслуженные артисты России Виктор Сорокин, Сергей Войтенко, Марина Девятова, а также певец Алексей Петрухин. На малой сцене будут выступать фольклорные коллективы и сольные исполнители, здесь же запланированы народные танцы и хороводы.

Поминутное расписание главной сцены на 12 сентября на официальной странице фестиваля на момент подготовки материала не опубликовано. Поэтому прошлогодние тайминги, которые продолжают попадаться в поиске, не стоит принимать за программу 2026 года. Официально подтвержден общий режим фестиваля — 10:00–20:00.

Казачьи традиции представят на фестивале в «Коломенском» 12 сентября. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Джигитовка, рубка шашкой и фланкировка

Тем, кто идет на «Казачью станицу» прежде всего ради зрелищной программы, стоит обратить внимание именно на спортивные площадки.

На конном шоу джигиты будут выполнять акробатические элементы верхом, поражать цели пиками и собирать кольца на скаку. Рядом пройдут состязания по владению шашкой — от фланкировки до спортивной рубки. Организаторы называют эти направления одними из центральных элементов фестиваля.

«Казачье подворье» и настоящие курени

На площадке «Казачье подворье» воссоздадут традиционные казачьи курени. Внутри можно будет увидеть печи, сундуки, прялки, старинную утварь и традиционное убранство жилища.

Курени представят разные регионы, поэтому посетители смогут сравнить особенности бытовой культуры казаков из разных частей страны. Среди участников подворья есть представители Владимирской, Вологодской и Орловской областей, а также ЛНР и Белоруссии.

Участники в традиционной казачьей форме во время праздничного мероприятия. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

Ярмарка и казачья кухня

На «Ярмарке станичников» можно будет познакомиться с традиционной кухней, купить сувениры и изделия мастеров народных промыслов. В ремесленном городке будут работать мастера керамики, ткачества, плетения и других традиционных направлений.

Гостям предложат попробовать себя на гончарном круге, расписать керамику, сделать традиционную куклу, поработать с лозой, познакомиться с кузнечным ремеслом и выпечкой хлеба.

Что будет на фестивале для детей

«Казачья станица Москва» — не только концерт и соревнования. Значительная часть программы рассчитана на семьи с детьми.

На площадке «Казачьи забавы» проведут традиционные игры «Сбей шапку», «Чур у дерева!», «Дергач», «Путы» и «Кидалки-швырялки». Будут работать квесты и викторины: «Казаки-орлы степные и дела у них лихие», «Казачья слава», «Казачий стан» и интерактив «Давай погутарим».

В ремесленной зоне дети смогут сделать куклу-мотанку, попробовать традиционную роспись, поработать с керамикой и собрать сувениры своими руками. Отдельно для семей подготовлено конное представление «Сказка в седле».

На «Казачьей станице Москва» подготовят интерактивную программу для всей семьи. Фото © Валерий Матыцин/ТАСС

Походный храм

Еще одна традиционная площадка фестиваля — походный казачий храм. Во время праздника пройдет его освящение, после чего храм планируется передать войсковому казачьему обществу «Центральное казачье войско».

Сколько стоят билеты на «Казачью станицу Москва»

Вход на фестиваль 12 сентября бесплатный. Покупать билет на территорию праздника не требуется.

При этом отдельные музейные экспозиции «Коломенского» живут по собственному режиму и билетным правилам — бесплатный вход на фестиваль не означает автоматически бесплатного посещения всех постоянных выставок музея.

Как добраться до «Казачьей станицы Москва» в Коломенском

Официальный адрес музея-заповедника — проспект Андропова, 39. Для исторической части «Коломенского» наиболее удобна станция метро «Коломенская», а со стороны Дворца царя Алексея Михайловича — «Каширская». Рядом с территорией также находится станция БКЛ «Кленовый бульвар».

Есть важная деталь: музей предупреждает, что вход № 1 сейчас временно закрыт из-за благоустройства. На историческую территорию можно пройти через вход № 2 или калитку со стороны проспекта Андропова; к набережной доступны другие входы. Это стоит учитывать при планировании маршрута в день фестиваля.

Где смотреть фестиваль онлайн

Для тех, кто не сможет приехать в «Коломенское», организаторы готовят прямую трансляцию «Казачьей станицы Москвы». Эфир заявлен в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте», основные события также планируют показывать через официальные площадки проекта.

Что такое фестиваль «Казачья станица Москва»

«Казачья станица Москва» — ежегодный фестиваль, посвященный истории, культуре и традициям российского казачества. В 2026 году он пройдет в двенадцатый раз.

Музей-заповедник «Коломенское», где 12 сентября пройдет фестиваль «Казачья станица Москва». Фото © Алена Бжахова/ТАСС

Организаторами выступают Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Всероссийское казачье общество, Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и войсковое казачье общество «Центральное казачье войско». Фестиваль проводится при поддержке Совета при Президенте России по делам казачества.

Частые вопросы

Когда пройдет «Казачья станица Москва» в 2026 году?

Фестиваль состоится в субботу, 12 сентября 2026 года.

Во сколько начинается фестиваль в Коломенском?

Официальное время проведения — с 10:00 до 20:00.

Нужно ли покупать билет?

Нет. Вход на фестиваль свободный.

Где пройдет «Казачья станица Москва»?

В музее-заповеднике «Коломенское» по адресу: Москва, проспект Андропова, 39.

Что будет в программе?

Концерты, джигитовка, рубка шашкой, фланкировка, казачьи курени, ярмарка, ремесленные мастер-классы, игры и квесты для детей.