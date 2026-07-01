«Золото Дона»: Почему казаки ценили степных коней больше чистокровных скакунов

Донская и будёновская породы лошадей считаются национальной гордостью российского коневодства. Их выводили веками, и характер этих животных формировался вместе с нравами людей, живших рядом с ними, рассказал экскурсовод Центра национальных конных традиций ВДНХ Тимур Муминов порталу «Российское казачество».

Выведенные веками донские лошади стали гордостью России. Видео © Telegram/Российское казачество

Изначально в казачьих табунах преобладали крепкие степные лошади — не самые изящные, но невероятно выносливые и смелые. Возвращаясь из походов, казаки приводили трофейных восточных и европейских коней, запуская их в общие табуны, где порода выводилась естественным отбором: выживали сильнейшие.

В конце XVIII века атаман Матвей Платов и донские коннозаводчики начали осознанную селекционную работу, стремясь вывести лошадь, идеально подходящую для казачьей службы: сильную, выносливую, послушную и способную преодолевать сотни километров.

«Победоносная русская конница руководствовалась принципом: конь — главное оружие кавалериста. В первую очередь казак должен был следить за конём и ухаживать за ним», — напомнил Муминов.

Казаки говорили: лучше сам поешь поплоше, но лошадь в холе содержи. С донской породой связана легенда о золотистом жеребце, которого сын атамана Иловайского увидел в Персии и хотел купить за 12 тысяч рублей серебром. Пока он собирал деньги, конь загадочно исчез, а позже неожиданно обнаружился в донских табунах — казаки тайком привезли его в подарок своему командиру. Говорят, именно от него пошли знаменитые золотистые дончаки, которых до сих пор называют «Золотом Дона» или «Золотом сальских степей».

Донскую лошадь ценили прежде всего за универсальность: её можно было запрячь в повозку, отправиться на ней в дальний поход или вступить в бой. Даже знаменитые пулемётные тачанки времён Гражданской войны чаще всего впрягали именно дончаков — в случае необходимости коня можно было мгновенно выпрячь, оседлать и продолжить атаку верхом.

В XX веке, благодаря скрещиванию донских лошадей с английскими чистокровными скакунами, появилась будёновская порода. Перед селекционерами стояла задача: сохранить выносливость и устойчивую психику дончака, добавив резвости и спортивных качеств. Хотя официально породу зарегистрировали после войны, именно будёновцы стали звёздами советского конного спорта — особенно в конкуре и троеборье. Эксперт подчеркнул, что для военной службы требовались уравновешенные и смелые животные, которые не паникуют от выстрелов и взрывов.

«Метр и корова прыгнет, а конь должен быть смелым», — объяснил Муминов, добавив, что лошадь прекрасно чувствует настроение человека, поэтому настоящий наездник должен прежде всего научиться управлять собой.

Сегодня донские и буденовские лошади продолжают свою историю на выступлениях Кремлёвской школы верховой езды и в Национальном центре конных традиций на ВДНХ, напоминая о важной части русской и казачьей культуры, где доверие между человеком и конём привело к формированию практически идеальной лошади.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ француза Фредерика Аникина, потомственного казака, который родился на юге Франции и лишь случайно узнал о своих корнях, когда увидел в семейном архиве фотографии предков в казачьей форме, связанных с хутором Аникин в Ростовской области.