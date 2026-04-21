«Честь, гордость и священная Россия»: Казак из Франции бросил Европу ради гражданства РФ

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о приёме в гражданство РФ. В числе новых россиян — француз Фредерик Аникин, потомственный казак. Он родился на юге Франции, в небольшом городке близ Марселя, и не сразу узнал о своих корнях. Об этом рассказали в Telegram-канале «Российское казачество».

Однажды в гостях у бабушки и дедушки ему показали старые фотографии предков в казачьей форме. Оказалось, что его фамилия связана с хутором Аникин в Ростовской области. По преданию, один из далёких предков — беглый крепостной конца XVII века — влюбился в казачку и построил там свой курень.

«У американцев были Супермен и Бэтмен. У меня — мой дед-казак. Его одежда и шашка излучали небывалую силу. Он олицетворял девиз нашей семьи — «Честь, гордость и священная Россия», — вспоминает мужчина.

Старые фотографии предков Фредерика Аникина в казачьей форме. Фото © Telegram / Российское казачество

Сейчас родовое имение почти разрушено, но француз твёрдо настроен восстановить не только его, но и захоронения предков. Он также помогает другим казачьим семьям искать свои корни. История Фредерика — яркий пример того, как потомки эмигрантов возвращаются на историческую родину.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также аналогичных символов для Северо-Западного войскового казачьего общества. Это сделано для упорядочения символики и сохранения исторических традиций казачества.