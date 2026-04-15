14 апреля, 21:37

Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении официальных символов Всероссийского казачьего общества — герба, знамени и флага. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе, это сделано для упорядочения символики казачьих обществ, внесённых в государственный реестр, а также для сохранения и развития исторических традиций российского казачества. Кроме того, глава государства учредил аналогичные символы для Северо-Западного войскового казачьего общества.

Президент неоднократно подчёркивал важность поддержки казачества, его роли в патриотическом воспитании молодёжи и участия в охране общественного порядка. Новые символы призваны укрепить единство и идентичность казачьих обществ по всей стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил список из 40 членов Общественной палаты РФ по своей квоте. Формирование палаты проходит по установленной процедуре. В предыдущий раз изменения в «президентском списке» происходили в апреле 2023 года, тогда обновление коснулось примерно четверти состава.

Анастасия Никонорова
