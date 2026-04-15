Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении официальных символов Всероссийского казачьего общества — герба, знамени и флага. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе, это сделано для упорядочения символики казачьих обществ, внесённых в государственный реестр, а также для сохранения и развития исторических традиций российского казачества. Кроме того, глава государства учредил аналогичные символы для Северо-Западного войскового казачьего общества.

Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Президент неоднократно подчёркивал важность поддержки казачества, его роли в патриотическом воспитании молодёжи и участия в охране общественного порядка. Новые символы призваны укрепить единство и идентичность казачьих обществ по всей стране.

