Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин утвердил список из 40 членов Общественной палаты РФ по своей квоте. Соответствующий указ опубликован.

Формирование Общественной палаты проходит по установленной процедуре, где часть состава определяется президентом. В предыдущий раз изменения в «президентском списке» происходили в апреле 2023 года. Тогда обновление коснулось примерно четверти состава.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает ФАС пересматривать региональные тарифы на электричество, если они утверждены с нарушениями. Документ размещён на портале правовой информации. Новая мера призвана навести порядок в тарифном регулировании и быстро исправлять выявленные ошибки.