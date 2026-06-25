В столице состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили ключевые задачи и итоги работы казачества.

В Москве прошёл Совет атаманов Всероссийского казачьего общества. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

«Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите её интересов», — заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества Алексей Кириченко подчеркнул, что основная задача сегодня — защита Родины.

«Основной задачей сейчас для казачества является защита Родины, участие в специальной военной операции, отбор казаков в мобилизационный людской резерв. Эти задачи продиктованы временем», — отметил он.

В Москве прошёл Совет атаманов Всероссийского казачьего общества. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своём выступлении подчеркнул важность духовной опоры для воинов.

«Именно вера, закалённая постом, регулярной молитвой, соблюдением заповедей Божьих, становится тем оружием и щитом, который сохранит воина. И вы, господа атаманы, должны быть самым ярким примером праведной жизни и стремлением к Господу», — сказал владыка.

В ходе заседания также обсудили вопросы участия казаков в СВО, подготовки резерва и другие актуальные направления деятельности.

Ранее в разведывательной бригаде «Терек» прошла церемония награждения военнослужащих. Почётные знаки получили больше 90 бойцов из всех подразделений. Награды вручали по поручению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. На церемонии присутствовали врио атамана Уссурийского казачьего войска Евгений Процевский и офицеры штаба.