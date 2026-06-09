50 бойцов шестой казачьей бригады приняли присягу на передовой

На передовой прошла казачья присяга. Пятьдесят бойцов шестой казачьей бригады подтвердили верность Вере, Отечеству и казачьим традициям.

Видео с места событий опубликовал военный корреспондент Евгений Лисицын на своём канале в RuTube. На кадрах видно, как важная для бойцов церемония проходит прямо в зоне боевых действий. Для участников бригады это не просто формальность. Присяга стала символом служения, внутренней собранности и связи с казачьими корнями.

Фото © rutube/ВОЕНКОР Z ЛИСИЦЫН

Бойцы произнесли слова верности в обстановке, где каждый день требует мужества и выдержки. Именно поэтому церемония на передовой выглядит особенно сильной: традиция здесь звучит не как красивый обряд, а как личное обещание.

Фото © rutube/ВОЕНКОР Z ЛИСИЦЫН

Ранее Life.ru писал, что свыше 90 бойцов казачьей разведывательной бригады «Терек» получили почётные награды за службу. Торжественная церемония прошла в расположении соединения, а знаки отличия вручили военнослужащим из разных подразделений. Награждение состоялось по поручению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. На церемонию также прибыли врио атамана Уссурийского казачьего войска Евгений Процевский и офицеры штаба Всероссийского казачьего общества.