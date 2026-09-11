Следуй за мечтой: Екатеринбург принял 10 тысяч участников фестиваля молодёжи

Международный фестиваль молодёжи — 2026 стартовал 11 сентября в Екатеринбурге. До 17 сентября он соберёт 10 тысяч участников из 191 страны под девизом «Следуй за мечтой».

Половину приглашённых составляют россияне, ещё пять тысяч человек приехали из-за рубежа. В программу также включили тысячу подростков от 14 до 17 лет. Организаторы получили более 113 тысяч заявок. Число анкет от иностранцев впервые превысило количество заявок от россиян на 32 тысячи.

Первые участники из 47 стран уже прибыли в Екатеринбург. Среди них — представители Австралии, Алжира, Бразилии, Индонезии, Республики Корея, США, Франции, Италии, Сербии и других государств.

«Здесь наши участники создают проекты, заводят международные контакты, формируют команды», — рассказал глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

В программу вошли образовательные, культурные и спортивные мероприятия, а также отдельные треки для волонтёров и молодых представителей медиа. На фестивале покажут более тысячи произведений начинающих художников, а на ярмарке русской литературы представят свыше пяти тысяч книг.

Церемония открытия запланирована на 13 сентября, закрытия — на 16-е. Участникам также предложат экскурсии по Уралу и посещение экспозиционного пространства площадью 30 тысяч квадратных метров.

Ранее Life.ru писал, что программа Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге будет включать семь тематических направлений. В число треков войдут культура, жизнедеятельность, источник жизни, развитие человека, технологическое лидерство, магистрали будущего и современная жизнь.