От культуры до технологий: Чем удивит Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Программа Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге будет включать семь тематических направлений. Об этом журналистам рассказала представитель дирекции мероприятия Анастасия Ключ.

В число треков войдут культура, жизнедеятельность, источник жизни, развитие человека, технологическое лидерство, магистрали будущего и современная жизнь.

По словам Ключ, программу начнут с культуры, поскольку именно с неё человек знакомится с новым городом или страной.

«Как вас приветствуют, как к вам относятся, приехали ли такси вовремя, какие есть культурные особенности и программы», — пояснила представитель дирекции.

Международный фестиваль молодёжи пройдёт в Екатеринбурге и соберёт 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Половина участников приедет из России, ещё 5 тысяч — из других государств. В мероприятии также примет участие тысяча подростков от 14 до 17 лет.

Фестиваль пройдёт под девизом «Следуй за мечтой».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 66% опрошенных прохожих не знают о Международном фестивале молодёжи, который пройдёт 11–17 сентября и соберёт 10 тысяч участников из 190 стран. Среди осведомлённых были студенты УрФУ, однако некоторые пожаловались на изменение графика учёбы и временное выселение из общежитий.