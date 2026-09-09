От культуры до технологий: Чем удивит Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге
Фестиваль молодёжи в Екатеринбурге разделят на семь тематических направлений
Обложка © Всемирный фестиваль молодежи
Программа Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге будет включать семь тематических направлений. Об этом журналистам рассказала представитель дирекции мероприятия Анастасия Ключ.
В число треков войдут культура, жизнедеятельность, источник жизни, развитие человека, технологическое лидерство, магистрали будущего и современная жизнь.
По словам Ключ, программу начнут с культуры, поскольку именно с неё человек знакомится с новым городом или страной.
«Как вас приветствуют, как к вам относятся, приехали ли такси вовремя, какие есть культурные особенности и программы», — пояснила представитель дирекции.
Международный фестиваль молодёжи пройдёт в Екатеринбурге и соберёт 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Половина участников приедет из России, ещё 5 тысяч — из других государств. В мероприятии также примет участие тысяча подростков от 14 до 17 лет.
Фестиваль пройдёт под девизом «Следуй за мечтой».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 66% опрошенных прохожих не знают о Международном фестивале молодёжи, который пройдёт 11–17 сентября и соберёт 10 тысяч участников из 190 стран. Среди осведомлённых были студенты УрФУ, однако некоторые пожаловались на изменение графика учёбы и временное выселение из общежитий.
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