Екатеринбуржцы оценили предстоящий фестиваль молодёжи с участниками из 190 стран

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдёт Международный фестиваль молодёжи, куда съедутся 10 тысяч гостей из 190 стран. Однако, судя по опросу на улицах, большинство жителей уральской столицы об этом событии даже не слышали.

Журналисты РИА «ФедералПресс» выяснили, что 66% прохожих ничего не знают о предстоящем мероприятии. Лишь треть респондентов были в курсе. Среди осведомлённых оказалось много студентов УрФУ — их университетский кампус станет местом размещения участников.

Но радости у учащихся это не вызывает. Многие жалуются на неудобный график обучения и временное выселение из общежития. Один из студентов признался, что не знает даже места проведения, но если будет время — обязательно сходит, потому что это реклама города и приедут много людей.

Некоторые прохожие, включая туристов из других городов, отозвались о фестивале положительно. Иностранные студенты тоже поддержали идею — им нравится Урал и сама атмосфера обмена опытом. Однако старшее поколение разделилось: одни считают, что событие не в их сфере интересов, другие видят в нём отличную возможность для молодёжи завести знакомства и набраться энергии.

Девушка-студентка отметила, что фестиваль принесёт прибыль местному общепиту и гостиницам. А пожилая горожанка, хоть и не интересовалась подробностями, уверена, что обмен опытом между молодыми людьми из разных стран будет полезным.

Организаторы рассчитывают на международный масштаб, но пока горожане остаются в неведении. Фестиваль продлится неделю, но успеет ли он привлечь внимание местных жителей, остаётся вопросом.

А ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге отобрали участников Международного фестиваля молодёжи. В 2026 году организаторы применили отраслевой подход: приглашённые участники — это профессионалы в восьми ключевых областях, включая науку, IT, медиа и госуправление, уже имеющие значимые достижения в своих сферах.