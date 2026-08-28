В Екатеринбурге отобрали участников Международного фестиваля молодёжи

Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи завершила отбор участников Международного фестиваля молодёжи. Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

Отбор участников фестиваля стал серьёзным вызовом для Дирекции: на 113 тысяч поступивших анкет пришлось всего 10 тысяч квот. Примечательно, что впервые число иностранных заявок превысило российские на 32 тысячи. В итоге состав участников разделился поровну: по 5 тысяч человек из России и зарубежья, включая по 500 подростков (14–17 лет) с каждой стороны.

Гендиректор Дирекции Дмитрий Иванов отметил, что фестиваль объединит молодежь со всего мира: от стран СНГ до государств Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Приедут и делегации из стран Запада (Франция, Великобритания, Италия). В 2026 году организаторы применили отраслевой подход: приглашённые участники — это профессионалы в восьми ключевых областях, включая науку, IT, медиа и госуправление, уже имеющие значимые достижения в своих сферах.

Всемирный фестиваль молодёжи — это не просто разовое событие, а долгосрочное движение. В марте 2024 года «Сириус» принял 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран, выполняя указ президента России по развитию международного сотрудничества.

Теперь фестивальное движение стало ежегодной традицией. В 2025 году эстафету принял Нижний Новгород, собрав 2 тысячи участников из 120 стран на Слёт ВФМ. Впереди новые цели: в 2026 году пройдет Международный фестиваль молодёжи на 10 тысяч человек, а в 2030 году нас ждет грандиозный Всемирный фестиваль молодёжи на 20 тысяч участников. Дирекция фестиваля продолжает объединять активную молодёжь со всего мира, которой небезразлично наше общее будущее.

Ранее российская делегация во главе с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым представила Международный фестиваль молодёжи на форуме ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. На мероприятие в Екатеринбурге уже поступило около 65 тысяч заявок из 176 стран, а сам фестиваль объединит 10 тысяч участников — поровну из России и других государств.