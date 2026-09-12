Участники фестиваля молодёжи высадили Аллею культурного кода в Екатеринбурге

Участники Международного фестиваля молодёжи высадили в Екатеринбурге Аллею культурного кода. У главного корпуса УрФУ появились 50 деревьев и кустарников, которые должны стать живым наследием МФМ-2026.

В акции участвовали молодые люди из разных стран, представители власти, бизнеса и общественных организаций. Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал появление аллеи символичным событием для фестиваля и города.

К посадке также присоединилась двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Незадолго до этого она провела на фестивале мастер-класс, в котором участвовали более 500 детей и подростков.

Для аллеи выбрали растения с символическим значением. Среди них яблони, черёмуха и гортензии. Организаторы связали их с плодородием, молодостью и гостеприимством.

Высадку показывали в прямом эфире на городских экранах Екатеринбурга и Москвы. Мероприятие сопровождалось концертом, где прозвучали европейская классика, латиноамериканская музыка и произведения советских композиторов.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он собрал 10 тысяч участников из 191 страны, включая тысячу подростков от 14 до 17 лет.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о программе Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. В городе запланировано около 650 мероприятий, включая концерты, спортивные события, культурные проекты и встречи с молодыми лидерами из разных стран. Одним из событий 12 сентября как раз стала высадка Аллеи культурного кода у УрФУ.