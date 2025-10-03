Покорили сердца туристов: Названы самые «душевные» российские города

Санкт-Петербург назван самым «душевным» городом России. Такое мнение выразили 24% респондентов, что делает Северную столицу безусловным лидером, сообщает «Газета.ru».

Нижний Новгород и Казань заняли вторую и третью позиции с 18% и 12% голосов соответственно, подчёркивая предпочтение путешественников к городам с богатым историческим прошлым. За ними следуют Сочи (11%) и Калининград (10%), завершая первую пятёрку. Вслед за ними в рейтинге расположились Екатеринбург (9%), Суздаль (8%), Ярославль (5%) и Кисловодск (3%).

Главным критерием «душевности» города для большинства опрошенных стала местная кулинария. По мнению 37% участников, уютные кафе и разнообразие блюд создают особую атмосферу. Существенное значение имеют также радушие местных жителей (32%), насыщенная культурная жизнь с фестивалями и мероприятиями (31%), а также неповторимый колорит городских улиц (31%). Культурное и историческое наследие (30%) и природные ландшафты с парками (22%) также были отмечены как важные факторы.

«Путешественники ищут не достопримечательности, а подлинную атмосферу. Лидерство Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани мы видим и по растущему спросу на билеты в эти города. Особенно показательно, что главным фактором «душевности» стала гастрономия, опередившая даже историю городов. Это говорит о желании людей «проживать» город, чувствуя его ритм через повседневную жизнь», — указано в материале.

