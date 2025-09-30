Интервидение
30 сентября, 12:31

Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений России для отдыха в октябре. И дорогих

Экономист Литвиненко: За неделю отдыха в Сочи придётся заплатить 250 тыс. рублей

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Сочи стал самым популярным российским направлением для отдыха в октябре 2025 года, собрав 17% всех бронирований. Такие данные привела кандидат экономических наук Инна Литвиненко в интервью «Постньюс».

По словам эксперта, недельный отдых на черноморском побережье для семьи из трёх-четырёх человек будет стоить от 200 до 250 тысяч рублей, и эта сумма не включает оплату проживания. В указанный бюджет входят транспортные расходы, питание, аренда шезлонгов и прочие услуги. Экономист подчеркнула, что стоимость отдыха в главном курортном городе России превышает траты в Москве в два-три раза.

«Люди стали лучше жить, люди стали больше зарабатывать, и чувствуется, что едут отдыхать не на последние кровные. И заметьте, отдыхают не раз в год, уже есть возможность поехать на ноябрьские, новогодние и майские праздники», — сказала Литвиненко.

Ранее директор Форума регионов РФ Станислав Муханов заявил, что сфера туризма в России демонстрирует трёхкратное опережение темпов роста по сравнению с другими отраслями. Государство запустило масштабные программы по стимулированию инвестиций в инфраструктуру туризма — от больших курортов до малых, таких как глэмпинги. Предпочтения российских туристов сместились в сторону термальных источников, спа-отелей, а также всесезонных и горнолыжных направлений.

