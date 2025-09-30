До 11,5 тысячи евро: Туристов предупредили об огромных штрафах на пляжах Турции

Туристы в Турции сталкиваются с колоссальными штрафами в тысячи евро за сбор, казалось бы, безобидных пляжных сувениров — ракушек и цветов. О новых строгих природоохранных мерах на курортах предупреждает издание Tourprom.ru.

На популярных турецких курортах введены новые правила, превращающие необдуманный сбор сувениров в чрезвычайно дорогое нарушение. По данным издания, в районе Газипаша за сорванную песчаную лилию, находящуюся под государственной защитой, с отдыхающего могут взыскать до 11 400 евро. Местные власти поясняют, что хрупкая прибрежная экосистема требует строгой охраны от неразумных действий туристов, из-за которых песчаные лилии оказались на грани исчезновения. Именно это и послужило причиной для введения столь значительных финансовых санкций.

На пляжах уже размещены предупреждающие таблички, а службы безопасности проводят разъяснительные беседы с прибывающими гостями. Путешественникам следует быть предельно внимательными, поскольку под запрет попадает не только срыв цветов, но и выкапывание их луковиц, а также сбор ракушек в охраняемой зоне. Игнорирование этих норм может обернуться для отпускника серьёзными финансовыми потерями.

Ранее Life.ru сообщал, что два российских туриста, задержанные на Шри-Ланке за незаконный сбор рептилий, смогли вернуться на родину. Группа молодых людей была вынуждена провести год в заключении на острове. Им инкриминировалось преступление, максимальное наказание за которое могло достигать двадцати лет тюремного заключения или крупного денежного взыскания.