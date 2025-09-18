В Россию вернулись туристы, задержанные на Шри-Ланке за сбор ящериц год назад

Два российских туриста, задержанные на Шри-Ланке за незаконный сбор рептилий, спустя год смогли вернуться на родину. Об этом сообщает SHOT.

Молодые люди провели год под арестом на острове в ходе судебного разбирательства. По местному законодательству им грозило до двадцати лет лишения свободы либо значительный денежный штраф.