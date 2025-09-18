Владимир Путин
18 сентября, 11:25

В Россию вернулись туристы, задержанные на Шри-Ланке за сбор ящериц год назад

Обложка © freepik/kuritafsheen77

Два российских туриста, задержанные на Шри-Ланке за незаконный сбор рептилий, спустя год смогли вернуться на родину. Об этом сообщает SHOT.

Молодые люди провели год под арестом на острове в ходе судебного разбирательства. По местному законодательству им грозило до двадцати лет лишения свободы либо значительный денежный штраф.

Однако благодаря вмешательству российского Посольства и Министерства иностранных дел туристы смогли избежать тюремного заключения и ограничились выплатой штрафа. Три дня назад они благополучно вернулись в Россию.

Напомним, власти Шри-Ланки оштрафовали двух россиян на 370 тысяч долларов (примерно 36 миллионов рублей) за незаконный сбор 187 ящериц. 21-летнего Николая и 17-летнего Савелия обвинили в попытке контрабанды этих рептилий и муравьёв. После пяти дней, проведённых в СИЗО, их отпустили, но запретили покидать территорию страны.

Анастасия Никонорова
