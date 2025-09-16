Мешки гальки, литры вина и даже коты: Таможенники Крыма рассказали, что туристы вывозят с полуострова
В Крыму семья отдыхающих попыталась вывезти с курорта 30 килограммов гальки и обточенные морем стекляшки. Об этом курьёзном инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
За летний период таможенники, помимо камней, обнаружили у пассажиров немало необычных предметов, которые можно было бы назвать «сувенирами». Среди них:
- 33 лавандовые свечи в форме фаллоса, предназначавшиеся, по словам двух туристок из Саратова, «в подарок подругам».
- 10 ящиков вина, принадлежавших другим туристкам.
- Самодельный меч, сделанный из коряги.
- 50 килограммов ялтинского лука.
- Табличка «Купание запрещено», которую один пассажир планировал использовать для декора ванной комнаты, утверждая, что не взял её с пляжа.
Часть гостей полуострова отличилась иначе — за прошедших летний сезон туристы приютили немало уличных кошек. Новый дом, как пишет телеграм-канал, нашли не менее 30 хвостатых.
