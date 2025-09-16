Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 13:34

Мешки гальки, литры вина и даже коты: Таможенники Крыма рассказали, что туристы вывозят с полуострова

Mash: Туристы пытались вывезти из Крыма 30 кг гальки

Обложка © Freepik / ArthurHidden

Обложка © Freepik / ArthurHidden

В Крыму семья отдыхающих попыталась вывезти с курорта 30 килограммов гальки и обточенные морем стекляшки. Об этом курьёзном инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

За летний период таможенники, помимо камней, обнаружили у пассажиров немало необычных предметов, которые можно было бы назвать «сувенирами». Среди них:

  • 33 лавандовые свечи в форме фаллоса, предназначавшиеся, по словам двух туристок из Саратова, «в подарок подругам».
  • 10 ящиков вина, принадлежавших другим туристкам.
  • Самодельный меч, сделанный из коряги.
  • 50 килограммов ялтинского лука.
  • Табличка «Купание запрещено», которую один пассажир планировал использовать для декора ванной комнаты, утверждая, что не взял её с пляжа.

Часть гостей полуострова отличилась иначе — за прошедших летний сезон туристы приютили немало уличных кошек. Новый дом, как пишет телеграм-канал, нашли не менее 30 хвостатых.

«Пропали трусы, но природа супер»: Россияне рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии
«Пропали трусы, но природа супер»: Россияне рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии

Некоторые туристы не дожидаются финала отпуска и встревают в комичные ситуации в самый разгар отдыха. Так ранее Life.ru писал про неудачливого пассажира круизного лайнера, который проиграл $16 тысяч в казино и попытался уплыть.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar