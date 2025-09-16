Мешки гальки, литры вина и даже коты: Таможенники Крыма рассказали, что туристы вывозят с полуострова

В Крыму семья отдыхающих попыталась вывезти с курорта 30 килограммов гальки и обточенные морем стекляшки. Об этом курьёзном инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

За летний период таможенники, помимо камней, обнаружили у пассажиров немало необычных предметов, которые можно было бы назвать «сувенирами». Среди них:

33 лавандовые свечи в форме фаллоса, предназначавшиеся, по словам двух туристок из Саратова, «в подарок подругам».

10 ящиков вина, принадлежавших другим туристкам.

Самодельный меч, сделанный из коряги.

50 килограммов ялтинского лука.

Табличка «Купание запрещено», которую один пассажир планировал использовать для декора ванной комнаты, утверждая, что не взял её с пляжа.

Часть гостей полуострова отличилась иначе — за прошедших летний сезон туристы приютили немало уличных кошек. Новый дом, как пишет телеграм-канал, нашли не менее 30 хвостатых.