Мужчина проиграл $16 тысяч в казино круизного лайнера и попытался уплыть

Пассажир круизного лайнера Rhapsody of the Seas компании Royal Caribbean спрыгнул за борт в попытке избежать оплаты карточного долга в размере 16 тысяч долларов. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы Пуэрто-Рико.

Согласно материалам дела, мужчина по имени Гонсалес Диас в течение недельного круиза по Карибскому морю накопил значительный долг в корабельном казино. При этом у него при себе имелось 14 тысяч долларов наличными, что позволяло покрыть почти 90% суммы долга, однако вместо оплаты он предпочёл уплыть.

Дождавшись, когда палуба опустеет, мужчина спрыгнул за борт, но уже через полчаса был обнаружен и задержан службой береговой охраны. При обыске у него были обнаружены не только денежные средства, но и документы, удостоверяющие его личность как гражданина Пуэрто-Рико с видом на жительство в штате Теннесси. Инцидент произошёл в территориальных водах Карибского региона.