9 августа, 21:54

В Париже полиция задержала спрыгнувшего с Эйфелевой башни парашютиста

Обложка © Freepik / wirestock

В Париже стражи порядка задержали троих мужчин, которые поднялись на Эйфелеву башню. Один из них совершил прыжок с парашютом. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche.

Служба безопасности Эйфелевой башни сообщила о трёх присутствующих на сооружении. Спустя почти час один из них прыгнул с парашютом и вскоре оказался в руках полиции недалеко от Марсового поля.

«Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем их передали полиции»,указывает источник.

Правоохранители обвиняют мужчин в несанкционированном вторжении на охраняемый объект.

Ранее в Британии многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом. 48-летняя Белинда Тейлор вместе с инструктором Адамом Харрисоном прыгнула с высоты 4,5 тысячи метров, но парашют не раскрылся.

Лия Мурадьян
