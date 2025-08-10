В Париже полиция задержала спрыгнувшего с Эйфелевой башни парашютиста

В Париже стражи порядка задержали троих мужчин, которые поднялись на Эйфелеву башню. Один из них совершил прыжок с парашютом. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche.

Служба безопасности Эйфелевой башни сообщила о трёх присутствующих на сооружении. Спустя почти час один из них прыгнул с парашютом и вскоре оказался в руках полиции недалеко от Марсового поля.

«Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников Группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем их передали полиции», — указывает источник.

Правоохранители обвиняют мужчин в несанкционированном вторжении на охраняемый объект.