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15 июля, 19:23

В Подмосковье спасли парашютиста, застрявшего на 30-метровом дереве

Спасатели спустили экстремала на землю. Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели спустили экстремала на землю. Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Необычный инцидент произошёл 14 июля на аэродроме Большое Грызлово в городском округе Серпухов. Начинающий парашютист оказался в экстремальной ситуации: из-за сильного ветра спортсмен зацепился стропами парашюта за вершину 30-метрового дерева и два часа оставался на большой высоте.

На место происшествия прибыли спасатели 330-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас и аварийно-спасательной службы «Юпитер». С помощью пожарной автолестницы и железной люльки специалисты поднялись к пострадавшему, предварительно срезав густые ветки бензопилой, и освободили его от строп.

Парашютиста благополучно спустили на землю вместе с его снаряжением. К счастью, экстремал не пострадал и госпитализация ему не потребовалась. Молодой человек поблагодарил спасателей за быструю и профессиональную помощь.

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Ранее Life.ru писал, что штормовой ветер, обрушившийся на Москву и Московскую область, привёл к многочисленным случаям падения деревьев. В Одинцовском районе местные жители стали свидетелями того, как по причине сильных порывов ветра дерево упало на дорогу, временно затруднив проезд. В столичном районе Хорошёво-Мневники зафиксирован случай падения ствола на припаркованный автомобиль.

Юния Ларсон
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