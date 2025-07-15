В Подмосковье спасли парашютиста, застрявшего на 30-метровом дереве

Необычный инцидент произошёл 14 июля на аэродроме Большое Грызлово в городском округе Серпухов. Начинающий парашютист оказался в экстремальной ситуации: из-за сильного ветра спортсмен зацепился стропами парашюта за вершину 30-метрового дерева и два часа оставался на большой высоте.

На место происшествия прибыли спасатели 330-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас и аварийно-спасательной службы «Юпитер». С помощью пожарной автолестницы и железной люльки специалисты поднялись к пострадавшему, предварительно срезав густые ветки бензопилой, и освободили его от строп.

Парашютиста благополучно спустили на землю вместе с его снаряжением. К счастью, экстремал не пострадал и госпитализация ему не потребовалась. Молодой человек поблагодарил спасателей за быструю и профессиональную помощь.