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Регион
8 июля, 15:16

Ураган в Центре России: Дерево рухнуло на авто с 12-летней девочкой, столб придавил 9-летнего мальчика

Минимум два человека пострадало из-за ураганного ветра в ряде регионах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минимум два человека пострадало из-за ураганного ветра в нескольких регионах России. По данным SHOT, в Подмосковье дерево рухнуло на авто, в котором ехала 12-летняя девочка. А в Ярославле девятилетнего мальчика придавило столбом.

По данным телеграм-канала, первый инцидент произошёл в СНТ «Центр» в Клинском районе. Chevrolet Tahoe ехал по дороге, когда на авто упало дерево. От такого удара машину буквально расплющило. В салоне была школьница с родителями. Девочка получила травмы, её госпитализировали.

В Подмосковье дерево рухнуло на авто, в котором ехала 12-летняя девочка. Фото © SHOT

В Подмосковье дерево рухнуло на авто, в котором ехала 12-летняя девочка. Фото © SHOT

А в Ярославле девятилетний мальчик пошёл во двор играть с пятилетним братом. Когда начался ураганный ветер, дети попытались забежать домой в подъезд. Но в этот момент дерево повалило фонарный столб, который упал на мальчика. Его младший брат от шока убежал, сейчас ребёнка ищут. Пострадавшего же госпитализировали, у него сочетанные переломы.

В Ярославле девятилетнего мальчика придавило столбом. Фото © SHOT

В Ярославле девятилетнего мальчика придавило столбом. Фото © SHOT

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Напомним, в Москве и ряде регионов России началась неделя 30-градусной жары. При этом 8 июля местами прошёл ливень, сопровождавшийся сильным ветром.

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