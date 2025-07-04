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4 июля, 12:24

В Омске мощнейший ураган обрушил балкон на женщину — видео, которое больно смотреть

SHOT: В Омске женщина выжила после падения на неё балкона во время урагана

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Омске балкон рухнул на женщину во время входа в магазин. Об этом сообщает SHOT.

Балкон рухнул на женщину в Омске. Видео © SHOT

Инцидент произошёл на улице Герцена. Пострадавшая чудом выжила и смогла самостоятельно пойти домой.

Сегодня, 4 июля, на Омск обрушился ураган. Порывы ветра настолько сильные, что обрывают провода ЛЭП, и по городу летают искры. Стихия вырывает деревья с корнем, придавливает припаркованные машины, опрокидывает остановки и срывает железные листы. Ограничено движение общественного транспорта, местные жители сообщают о проблемах с газоснабжением. Предварительно, от урагана пострадали пять человек.

Девушка выжила после того, как её насквозь пронзило пляжным зонтиком в ураган
Девушка выжила после того, как её насквозь пронзило пляжным зонтиком в ураган
Никита Никонов
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