В Омске мощнейший ураган обрушил балкон на женщину — видео, которое больно смотреть

В Омске балкон рухнул на женщину во время входа в магазин. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня, 4 июля, на Омск обрушился ураган. Порывы ветра настолько сильные, что обрывают провода ЛЭП, и по городу летают искры. Стихия вырывает деревья с корнем, придавливает припаркованные машины, опрокидывает остановки и срывает железные листы. Ограничено движение общественного транспорта, местные жители сообщают о проблемах с газоснабжением. Предварительно, от урагана пострадали пять человек.