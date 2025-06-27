Девушка выжила после того, как её насквозь пронзило пляжным зонтиком в ураган

В американском штате Нью-Джерси произошёл пугающий инцидент: пляжный зонт насквозь пронзил девушку-спасателя. Об этом сообщает телеканал WABC.

По словам очевидцев, ЧП произошло, когда пострадавшая пыталась установить зонт на смотровой вышке. В этот момент произошёл сильный порыв ветра, и попытка удержать конструкцию закончилась тем, что спасательница потеряла равновесие и упала с верхней ступеньки лестницы, а зонт рухнул вместе с ней.

«Это была нелепая случайность. Она схватилась за зонт, ветер потянул, и она полетела вниз. Зонт попал ей под мышку и вышел под лопаткой», — рассказал её коллега Джо Бонджованни.

Несмотря на серьёзность происшествия, девушка не только не погибла, но и осталась в сознании. Прибывшие спасатели отпилили рукоятку зонта, оставив торчащий фрагмент длиной около 30 сантиметров, с которым пострадавшую доставили в больницу. Сейчас её состояние оценивается как стабильное.