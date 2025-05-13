Девочка-подросток из Подмосковья случайно насадила себя на вилы
В Подмосковье девочка насквозь проткнула ногу садовыми вилами
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Срочная помощь потребовалась 12-летней девочке из села Октябрьское Коломенского городского округа в Подмосковье. Как рассказала бабушка пострадавшей, несчастный случай произошёл во дворе частного дома. Внучка наступила на садовые вилы, в результате чего острые зубья пробили насквозь заднюю часть её левой голени. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Девочке оказали первую помощь и увезли в больницу. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»
Бабушка быстро позвонила 112 и вызвала экстренные службы. Дожидаясь прибытия бригады спасателей, девочка оставалась стоять, опираясь на постройку, так как нога была серьёзно травмирована.
Прибывшие на место специалисты противопожарно-спасательной службы оказали ребёнку необходимую психологическую помощь, бережно уложили её и обездвижили повреждённую конечность. После того как медики ввели подростку обезболивающее, спасатели смогли аккуратно отрезать металлические зубья вил от рукоятки. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали.
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