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13 мая, 12:18

Девочка-подросток из Подмосковья случайно насадила себя на вилы

В Подмосковье девочка насквозь проткнула ногу садовыми вилами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / savitskaya iryna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / savitskaya iryna

Срочная помощь потребовалась 12-летней девочке из села Октябрьское Коломенского городского округа в Подмосковье. Как рассказала бабушка пострадавшей, несчастный случай произошёл во дворе частного дома. Внучка наступила на садовые вилы, в результате чего острые зубья пробили насквозь заднюю часть её левой голени. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Девочке оказали первую помощь и увезли в больницу. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Девочке оказали первую помощь и увезли в больницу. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Бабушка быстро позвонила 112 и вызвала экстренные службы. Дожидаясь прибытия бригады спасателей, девочка оставалась стоять, опираясь на постройку, так как нога была серьёзно травмирована.

Прибывшие на место специалисты противопожарно-спасательной службы оказали ребёнку необходимую психологическую помощь, бережно уложили её и обездвижили повреждённую конечность. После того как медики ввели подростку обезболивающее, спасатели смогли аккуратно отрезать металлические зубья вил от рукоятки. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали.

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Ранее в Москве родители месячной девочки по ошибке дали ей лимонную кислоту вместо молочной смеси. Сейчас медики прилагают все усилия для спасения жизни ребёнка. Мать и отец собирались покормить дочь и, находясь на кухне, взяли не ту упаковку, после чего насыпали в бутылочку лимонную кислоту вместо детского питания.

Ольга Сливченко
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