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13 мая, 04:49

Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми

URA.ru опубликовал видео из клуба, где накануне отдыхала погибшая пермячка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Появилось видео из ночного клуба, где в последний раз видели Надежду. Позже девушка была найдена мёртвой на заборе в Перми. Запись была сделана во время её первого посещения заведения. На кадрах видно, как пермячка отдыхает вместе с подругой. Видео оказалось в распоряжении URA.ru.

Кадры из клуба. Видео © URA.ru

Одна из сестёр девушки рассказала, что Надежда всегда сообщала родным, куда идёт. А вот её подруга неоднократно посещала клуб и часто делилась «кружочками» с вечеринок, на которых она обнималась с иностранцами.

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Напомним, что ранее в пермском микрорайоне Закамск было обнаружено тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели девушки. Председатель ведомства Александр Бастрыкин лично запросил доклад о ходе расследования.

Тимур Хингеев
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