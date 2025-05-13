Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми

Появилось видео из ночного клуба, где в последний раз видели Надежду. Позже девушка была найдена мёртвой на заборе в Перми. Запись была сделана во время её первого посещения заведения. На кадрах видно, как пермячка отдыхает вместе с подругой. Видео оказалось в распоряжении URA.ru.