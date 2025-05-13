Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми
URA.ru опубликовал видео из клуба, где накануне отдыхала погибшая пермячка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Появилось видео из ночного клуба, где в последний раз видели Надежду. Позже девушка была найдена мёртвой на заборе в Перми. Запись была сделана во время её первого посещения заведения. На кадрах видно, как пермячка отдыхает вместе с подругой. Видео оказалось в распоряжении URA.ru.
Кадры из клуба. Видео © URA.ru
Одна из сестёр девушки рассказала, что Надежда всегда сообщала родным, куда идёт. А вот её подруга неоднократно посещала клуб и часто делилась «кружочками» с вечеринок, на которых она обнималась с иностранцами.
Напомним, что ранее в пермском микрорайоне Закамск было обнаружено тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели девушки. Председатель ведомства Александр Бастрыкин лично запросил доклад о ходе расследования.