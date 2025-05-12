Следователи нашли подозреваемых в расправе над повешенной на заборе девушкой

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели девушки, найденной повешенной на заборе в Перми. Как сообщает пресс-служба СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин лично запросил доклад о ходе расследования.

Предварительно установлено, что девушке могли угрожать мигранты, возможно, совершением преступления сексуального характера.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.