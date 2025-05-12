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Регион
12 мая, 09:09

Следователи нашли подозреваемых в расправе над повешенной на заборе девушкой

СК проверит причастность мигрантов к зверскому убийству девушки в Перми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели девушки, найденной повешенной на заборе в Перми. Как сообщает пресс-служба СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин лично запросил доклад о ходе расследования.

Предварительно установлено, что девушке могли угрожать мигранты, возможно, совершением преступления сексуального характера.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Как ранее сообщал Life.ru, в микрорайоне Закамск утром 12 мая прохожие обнаружили тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Первоначально люди приняли страшную находку за манекен, и лишь при ближайшем рассмотрении осознали ужасающую реальность.

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Наталья Демьянова
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