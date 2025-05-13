Экспертиза выявила сильное опьянение у насаженной на прутья забора пермячки

Экспертиза выявила в крови пермячки, найденной мёртвой на заборе, 5,8 промилле алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края в своём Telegram-канале.

Установлено, что погибшая находилась в состоянии крайне сильного алкогольного опьянения. Региональные следователи продолжают проведение доследственной проверки. Предварительная версия — несчастный случай. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в область туловища.

«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств не соответствуют действительности. Согласно результатам экспертизы, погибшая находилась в состоянии выраженного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 5,8 промилле», — говорится в сообщении ведомства.