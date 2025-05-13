Экспертиза выявила сильное опьянение у насаженной на прутья забора пермячки
Минтербез: В крови погибшей в Перми девушки обнаружено 5,8 промилле алкоголя
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Экспертиза выявила в крови пермячки, найденной мёртвой на заборе, 5,8 промилле алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края в своём Telegram-канале.
Установлено, что погибшая находилась в состоянии крайне сильного алкогольного опьянения. Региональные следователи продолжают проведение доследственной проверки. Предварительная версия — несчастный случай. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в область туловища.
«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств не соответствуют действительности. Согласно результатам экспертизы, погибшая находилась в состоянии выраженного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 5,8 промилле», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в пермском микрорайоне Закамск было обнаружено тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Очевидцы первоначально приняли погибшую за манекен. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств трагедии, председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Ранее поступала информация о возможных угрозах в адрес девушки со стороны мигрантов.