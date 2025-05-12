«Она была домашней»: Парень найденной мёртвой на заборе пермячки отрицает нечастный случай
Парень пермячки, найденной мёртвой на заборе, не верит в версию о несчастном случае
Обложка © Life.ru
Парень молодой пермячки, которая была найдена мёртвой висящей на пике забора в Перми, не согласен с версией о несчастном случае. Он требует продолжения следственных действий.
В своём видеообращении Алексей, заметно переживая, призвал к продолжению расследования обстоятельств смерти возлюбленной. Он выразил сомнения в официальной версии о несчастном случае, подчеркнув, что Надежда вела спокойный, домашний образ жизни и не посещала подобные места. Алексей настаивает на установлении истины и привлечении к ответственности виновных в её смерти.
«Я уверен, что здесь что-то не так», — приводит URA.ru его слова.
Как ранее сообщал Life.ru, в микрорайоне Закамск утром 12 мая прохожие обнаружили тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Первоначально люди приняли страшную находку за манекен, и лишь при ближайшем рассмотрении осознали ужасающую реальность. СК проверяет причастность мигрантов к зверскому убийству девушки.