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Регион
12 мая, 13:48

«Она была домашней»: Парень найденной мёртвой на заборе пермячки отрицает нечастный случай

Парень пермячки, найденной мёртвой на заборе, не верит в версию о несчастном случае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Парень молодой пермячки, которая была найдена мёртвой висящей на пике забора в Перми, не согласен с версией о несчастном случае. Он требует продолжения следственных действий.

В своём видеообращении Алексей, заметно переживая, призвал к продолжению расследования обстоятельств смерти возлюбленной. Он выразил сомнения в официальной версии о несчастном случае, подчеркнув, что Надежда вела спокойный, домашний образ жизни и не посещала подобные места. Алексей настаивает на установлении истины и привлечении к ответственности виновных в её смерти.

«Я уверен, что здесь что-то не так», — приводит URA.ru его слова.

Как ранее сообщал Life.ru, в микрорайоне Закамск утром 12 мая прохожие обнаружили тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Первоначально люди приняли страшную находку за манекен, и лишь при ближайшем рассмотрении осознали ужасающую реальность. СК проверяет причастность мигрантов к зверскому убийству девушки.

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Наталья Демьянова
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