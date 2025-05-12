«Она была домашней»: Парень найденной мёртвой на заборе пермячки отрицает нечастный случай

Парень молодой пермячки, которая была найдена мёртвой висящей на пике забора в Перми, не согласен с версией о несчастном случае. Он требует продолжения следственных действий.

В своём видеообращении Алексей, заметно переживая, призвал к продолжению расследования обстоятельств смерти возлюбленной. Он выразил сомнения в официальной версии о несчастном случае, подчеркнув, что Надежда вела спокойный, домашний образ жизни и не посещала подобные места. Алексей настаивает на установлении истины и привлечении к ответственности виновных в её смерти.