Пронзён, но не сломлен: Врачи спасли россиянина с куском арматуры, торчащим из-пoд мышки

Пострадавшему мужчине 57 лет, после случившегося его быстро доставили в местную больницу. Врачи извлекли торчавший из тела пациента штырь, диаметр которого составил порядка 10 миллиметров. На счастье мужчины, арматура не задела важных для жизни органов. Самочувствие пострадавшего хорошее, он поправляется дома.

Ранее Life.ru рассказывал о лишь частично похожей, но не менее тревожной ситуации — житель Москвы захотел сладкого и зашёл за ними в кофейне. Вот только на вкус они оказались не таковы, как он ожидал — после первого же укуса любитель сладкого почувствовал зубами металл. Оказалось, что в конфете был острый фрагмент металла. Чудом пострадавший покупатель потребовал от магазина убрать опасные конфеты с продажи, но те решили пойти ему навстречу другим образом — подарили ему целый мешок конфет. Насколько нам известно, есть он их не стал.